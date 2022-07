Crollo sulla Marmolada, dopo sette morti e 13 dispersi c'è il rischio di altri collassi: area interdetta. Riprendono le ricerche con elicotteri e droni (Di martedì 5 luglio 2022) I soccorritori: «È quasi impossibile che i dispersi siano vivi». Le testimonianze dei superstiti. Siccità, via allo stato di emergenza in cinque regioni Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 5 luglio 2022) I soccorritori: «È quasi impossibile che isiano vivi». Le testimonianze dei superstiti. Siccità, via allo stato di emergenza in cinque regioni

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Agenzia_Ansa : I vigili del fuoco hanno presidiato tutta la notte con i droni la zona del crollo sulla Marmolada. Intanto a Canaze… - Andre_Dalma : Augusto Biancotti, segretario del Comitato Glaciologico Italiano, intervista rilasciata a “La Stampa” il 10 agosto… - francobaietti : Si Come al Solito non faranno nulla e il popolino se la berra' tutta. -