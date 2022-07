Calciomercato Inter | non solo Skriniar | altra cessione illustre?

(Di martedì 5 luglio 2022) Già tante le operazioni in entrata chiuse dall'. I nerazzurri, in questi giorni, hanno infatti ufficializzato gli arrivi di Romelu...

Pubblicità

Gazzetta_it : Vidal, accordo raggiunto col Flamengo. Il cileno saluta l’Inter - SimoneTogna : #Bellanova al Coni: “sono contentissimo di essere all’#inter, dato che sono interista sin da bambino”. #calciomercato - DiMarzio : #Inter, #Bellanova è arrivato al CONI, dove svolgerà le visite per l’idoneità ???? - STnews365 : Pinamonti all'Atalanta, intesa vicina con l'Inter. Sembra ormai prossimo il trasferimento dell'attaccante trentino… - Inter_1908___ : RT @fcin1908it: Inter su Akanji: la valutazione del Dortmund e l’intreccio con Bremer -

Cittaceleste.it

L'inizio della nuova stagione è ormai dietro l'angolo, ma l'di Inzaghi resta ancora un cantiere in piena attività. Il lavoro della dirigenza negli ultimi sei mesi ha già cambiato il volto di una squadra che ha ancora bisogno di qualche "ritocco" più o ...La somma necessaria potrebbe arrivare dalla cessione di Bremer, che balla tra Juventus econ ... Sullo stesso argomentoTorino Calciomercato Inter – Dybala ha deciso, Zhang pure. Le ultime news Le dichiarazioni del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè in conferenza stampa Dopo l'ufficialità dei rinnovi di Italiano, Saponara e Rosati, e l’acquisto di Mandragora, la Fiorentina la ...Il tecnico ed il centrocampista lasciano l'Italia dopo diverse stagioni, trovando in Francia e Brasile due ottime mete per proseguire le loro carriere Nei ...