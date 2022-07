Brignola ufficiale al Cosenza | la formula scelta dal Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’ufficialità è arrivata lo stesso giorno in cui è stata comunicata l’amichevole tra. Enricolascia il Sannio e si trasferisce alla corte di Davide Dionigi. L’esterno di Telese Terme è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto in favore del. La Strega ha conservato un diritto di riacquisto per riportare eventualmente il giocatore in giallorosso. Questa la nota della società di via Santa Colomba: “IlCalcio comunica di aver ceduto in prestito con diritto di opzione e contropzione il calciatore classe 1999 EnricoalCalcio. Dal club giallorosso l’augurio di un’ottima stagione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.