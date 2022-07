Pubblicità

sportli26181512 : Brest, UFFICIALE un colpo in attacco dal Celtic: Karamoko Dembelé è un giocatore del Brest. La società francese ha… -

Alfredo Pedullà

...e Fiorentina (Mandragora) oggi è il turno della Roma annunciare il suo terzo acquisto. ... Negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha giocato in prestito alsegnando 4 gol in 15 ...anche il trasferimento definitivo di Rolando Mandragora dalla Juventus alla Fiorentina. ... Negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha giocato in prestito alsegnando 4 gol in 15 ... Ufficiale: Brest, ecco Karamoko Dembelé dal Celtic "Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Sport Lisboa e Benfica il diritto alle prestazioni sportive di Tyronne Ebuhei; il calciatore ha firmato un contratto fino al ...Ufficiale: Martin Satriano lascia l’Inter e va in prestito all’Empoli, per un anno nella trattativa che ha portato Asllani passare dal club toscano a quello nerazzurro. A comunicarlo è la stessa socie ...