Big Tech – DMA e DSA | il Parlamento europeo in Plenaria approva il pacchetto Digitale

(Di martedì 5 luglio 2022) Come avevamo anticipato nell’articoloUE, prossimaimportante non solo per ilecco le prime novità che emergono dalladi oggi. Oggi, 5 Luglio 2022, ilhato in via definitiva la nuova legge sui servizi digitali (DSA) e la legge sui mercati digitali (DMA), a seguito degli accordi raggiunti trae Consiglio rispettivamente il 23 aprile e il 24 marzo scorsi. La Legge sui servizi digitali (DSA) è statata con 539 voti favorevoli, 54 voti contrari e 30 astensioni. La relatrice per la legge sui servizi digitali Christel Schaldemose (S&D, DA) ha dichiarato: “Per troppo tempo i giganti tecnologici hanno beneficiato dell’assenza di regole. Il mondosi è ...

Il via libera definitivo dell'Europarlamento al pacchetto unico digitale, ideato per contrastare le pratiche sleali e l'abuso di posizione dominante delle Big Tech sui mercati, impone anche alle ... Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova legge sui servizi digitali (DSA) e la legge sui mercati digitali (DMA). I due disegni di legge mirano ad affrontare gli effetti sociali ...