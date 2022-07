Barcellona | ecco Kessie | “Felice di essere qui | è una grande opportunità”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 luglio 2022) “È una, ilè unasquadra e sono moltodiqui”. Queste le prime parole di Franck Kessié da nuovo giocatore del. L’annuncio del trasferimento dell’ex Milan ai blaugrana è arrivato nella giornata di ieri. “Quando ti chiama unallenatore come Xavi, che è stato ungiocatore, capisci che tutti i tuoi sforzi sono valsi la pena – ha aggiunto -. Sono un giocatore che lavora duramente e dà tutto in campo per vincere i titoli. Posizione in campo? Xavi saprà qual è la più adatta a me per aiutare la squadra”. Infine, su un suo idolo blaugrana: “Il mio idolo è Yaya Toure, ivoriano come me. Ho giocato con lui in Nazionale e voglio avere una carriera come la sua”. ...