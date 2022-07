Barcellona, Depay in uscita: ci pensa il Tottenham (Di martedì 5 luglio 2022) Memphis Depay potrebbe lasciare il Barcellona in estate: il Tottenham ci pensa ma i Blaugrana vogliono 20 milioni Il Barcellona potrebbe salutare Memphis Depay in questo mercato estivo. I Blaugrana hanno bisogno di incassare per poi acquistare. L’olandese non è incedibile e il Tottenham avrebbe messo gli occhi su di lui. Il Barcellona, secondo quanto riportato da Sport, valuta Depay sui 20 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Memphispotrebbe lasciare ilin estate: ilcima i Blaugrana vogliono 20 milioni Ilpotrebbe salutare Memphisin questo mercato estivo. I Blaugrana hanno bisogno di incassare per poi acquistare. L’olandese non è incedibile e ilavrebbe messo gli occhi su di lui. Il, secondo quanto riportato da Sport, valutasui 20 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #Depay in uscita dal #Barcellona, ci pensa il #Tottenham ?? - zazoomblog : Depay può lasciare il Barcellona: la richiesta dei blaugrana! - #Depay #lasciare #Barcellona: - infoitsport : Depay può lasciare il Barcellona: la richiesta dei blaugrana! - Vincenzo140893 : RT @juvinsight: Durante la trattativa tra #Barcellona e #Tottenham per il passaggio in prestito di Clement #Lenglet Fabio #Paratici ha chie… - oscarvalle1984 : RT @juvinsight: Durante la trattativa tra #Barcellona e #Tottenham per il passaggio in prestito di Clement #Lenglet Fabio #Paratici ha chie… -

Depay, in fila c'è anche una big di Premier Commenta per primo Su Memphis Depay spunta il Tottenham . Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport , per il 27enne di proprietà del Barcellona sarebbe forte l'interesse del club inglese, che vorrebbe regalare un altro rinforzo ... Tottenham, Conte e Paratici comprano ancora Commenta per primo Secondo Sport , il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte ha presentato un'offerta al Barcellona per Memphis Depay , 28 anni, attaccante della nazionale olandese, che può lasciare il Camp Nou per 17 milioni di sterline. Calcio News 24 Barcellona, Depay in uscita: ci pensa il Tottenham Memphis Depay potrebbe lasciare il Barcellona in estate: il Tottenham ci pensa ma i Blaugrana vogliono 20 milioni Il Barcellona potrebbe salutare Memphis Depay in questo mercato estivo. I Blaugrana ha ... Juve, Milan e Inter: arriva l’assist inatteso di Ronaldo Il calciomercato di Juventus, Inter e Milan può infiammarsi all'improvviso: decisivo Cristiano Ronaldo, così può arrivare il grande colpo. Commenta per primo Su Memphisspunta il Tottenham . Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport , per il 27enne di proprietà delsarebbe forte l'interesse del club inglese, che vorrebbe regalare un altro rinforzo ...Commenta per primo Secondo Sport , il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte ha presentato un'offerta alper Memphis, 28 anni, attaccante della nazionale olandese, che può lasciare il Camp Nou per 17 milioni di sterline. Barcellona, Depay in uscita: ci pensa il Tottenham Memphis Depay potrebbe lasciare il Barcellona in estate: il Tottenham ci pensa ma i Blaugrana vogliono 20 milioni Il Barcellona potrebbe salutare Memphis Depay in questo mercato estivo. I Blaugrana ha ...Il calciomercato di Juventus, Inter e Milan può infiammarsi all'improvviso: decisivo Cristiano Ronaldo, così può arrivare il grande colpo.