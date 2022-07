Autostrade | lavori da 150 mln per Tangenziale di Napoli

(Di martedì 5 luglio 2022) A 50 anni dall inaugurazione del primo tratto viario, ladisi rifà il look. Un programma da oltre 150 milioni di euro puntando su sostenibilità e tecnologia per una strada a ...

Pubblicità

LuceverdeRadio : ???? #Autostrade #lavori - A12 Roma-Civitavecchia ?????? Coda di 4 km tra Cerveteri e Torrimpietra > Roma #Luceverde #Lazio - ServiziAlLavoro : Autostrade, lavori da 150 mln per ammodernare Tangenziale Napoli - Askanews Lo studio è stato il presupposto per av… - LuceverdeRadio : ???? #Autostrade #lavori - A1 Milano-Bologna ?????? Coda di 3 km tra Bivio A1/A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia > Mil… - LuceverdeRadio : ????#autostrade #lavori - A7 Milano-Genova ??????coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla > Milano #Luceverde #Liguria - DiegoVaccaro6 : @stanzaselvaggia infrastrutture, sostenendo così il lavoro con la spesa pubblica. Ce le saremmo ritrovate al finire… -

Roberto Tomasi, amministratore delegatoper l'Italia: "Tangenziale di Napoli è certamente un prototipo per il Paese. Su questa infrastruttura investiremo sia riqualificando i ponti, i ...Pubblicità Da oggi, martedì 5 luglio, fino al 13 luglio compreso, nell'ambito deidiSpa per il ripristino del ponte sul torrente Lavino al km 4+448 dell'autostrada A14 (svincolo Bologna Borgo Panigale), la SP 26 'Valle del Lavino' sarà chiusa al transito ...Napoli, 4 lug. (askanews) - A 50 anni dall inaugurazione del primo tratto viario, la Tangenziale di Napoli si rifà il look. Un programma da oltre ...La Tangenziale di Napoli, uno dei tratti autostradali interessati dai maggiori volumi di traffico di tutto il Paese (con 87 milioni di transiti l’anno e una media giornaliera di 239.786 passaggi) sarà ...