(Di lunedì 4 luglio 2022) Ieri il pilota cinese dell’Alfa Romeo,, è rimasto coinvolto in un bruttoalla partenza del Gran Premio di Formula Uno di Silverston. Ne è uscito indenne per miracolo. La sua auto si è capovolta a oltre 200 km orari piena di carburante andando a sbattere sulle barriere. Si è temuto il peggio, soprattutto perché ètrasportato in barella al centro medico. A salvarlo è stata la tecnologia:ha fatto il suo dovere ancora una volta proteggendo la testa del pilota. Lo ha riconosciuto lui stesso in un messaggio diffuso sui social. «per. Èundi...

Pubblicità

napolista : #Zhou: «Ringrazio l’Halo per avermi salvato, è stato un grosso incidente e sono contento di stare bene» Il pilota… - Andread48088879 : @valeriospam sicuramente meno culo di Zhou, che sta bene sia ringrazio Dio - fabrjzia1 : zhou ha fatto un incidente a dir poco terrificante e anche questa volta l'halo è stato un salvavita, anche oggi rin… -

' La cosa più importante di questa gara è chestia bene dopo quello spaventoso incidente. E' ... lidavvero - ha detto Ocon, che è riuscito a prendere così parte alla gara - siamo stati ......fine mi sono trovato in lotta con Checo e lui era troppo veloce in rettilineo per me ma...Incidente spaventoso"Che fosse un Gran Premio storto per la Red Bull non ci voleva molto a capirlo: la super partenza di Max Verstappen è stata cancellata dal terribile incidente che ha mandato Guanyu Zhou contro le reti ...Dopo il terribile incidente che ha coinvolto Zhou Guanyu nel primo giro del GP di Gran Bretagna, il pilota cinese ringrazia chiunque sia stato coinvolto nel suo salvataggio, elogiando poi lo straordin ...