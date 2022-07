Vecchie Glorie: parliamo di Robin Van Persie (Di lunedì 4 luglio 2022) Torna l’appuntamento con la rubrica “Vecchie Glorie” e stavolta si tratteranno le gesta di un grandissimo calciatore, conosciuto in Europa e nel mondo. Classe ’83, ex attaccante degli Orange, ecco allora Robin Van Persie, attuale tecnico del Feyenoord, squadra con la quale ha esordito vincendo – nel corso degli anni – numerosi trofei. Un ex calciatore di grandissimo livello, che ha confermato le proprie qualità anche con Arsenal e Manchester United. Robin Van Persie: gli anni con il Feyenoord Nato il 6 Agosto 1983 a Rotterdam, muove i suoi primi passi nel mondo del calcio con le giovanili dell’Excelsior nel 2000. Dopodiché firma il primo contratto da professionista con il Feyenoord facendo il suo debutto in prima squadra – nell’Eredivise – a 17 anni e 6 mesi. Dal 2001 al 2003 veste ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 4 luglio 2022) Torna l’appuntamento con la rubrica “” e stavolta si tratteranno le gesta di un grandissimo calciatore, conosciuto in Europa e nel mondo. Classe ’83, ex attaccante degli Orange, ecco alloraVan, attuale tecnico del Feyenoord, squadra con la quale ha esordito vincendo – nel corso degli anni – numerosi trofei. Un ex calciatore di grandissimo livello, che ha confermato le proprie qualità anche con Arsenal e Manchester United.Van: gli anni con il Feyenoord Nato il 6 Agosto 1983 a Rotterdam, muove i suoi primi passi nel mondo del calcio con le giovanili dell’Excelsior nel 2000. Dopodiché firma il primo contratto da professionista con il Feyenoord facendo il suo debutto in prima squadra – nell’Eredivise – a 17 anni e 6 mesi. Dal 2001 al 2003 veste ...

