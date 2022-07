Valanga sulla Marmolada | 6 morti | proseguono ricerche dispersi

(Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono continuate nel corso della notte le attività dei soccorritori sul ghiacciaio dellaper cercare eventuali superstiti dopo ladi ieri. Le attività non hanno però portato risultati. “Durante la notte c’è stato l’intervento dei droni sul ghiacciaio ma non ha dato esito. Le 6 vittime devono essere ancora identificate e non possiamo ancora sapere quanti sono i. I parenti delle vittime sono ora a Canazei”, fanno sapere fonti del soccorso alpino di Trento all’Adnkronos. Il Soccorso Alpino nel frattempo ha attivato un numero (0461 495272) da chiamare “per segnalare il mancato rientro di amici e familiari da possibili escursioni” durante la giornata di ieri sul ghiacciaio della. Ladi neve, ghiaccio e roccia nel suo passaggio di circa due ...

La Marmolada è "un disastro inimmaginabile, una carneficina tale che solo difficilmente ci permetterà di identificare con esattezza l'identità delle vittime perché i corpi sono stati ...
Gino Comelli: "Imprudenze No. Se ieri avessi avuto clienti sarei salito anch'io. E non si può chiudere la montagna" ...
Un seracco si è staccato ieri dal ghiacciaio della Marmolada, tra Punta Rocca e Punta Penia, provocando una grossa valanga che è p ...