Usa | la polizia spara 60 colpi per uccidere un uomo disarmato – Il video

(Di lunedì 4 luglio 2022) Unrilasciato dallaamericana mostra l’omicidio del 25enne Jayland Walker, crivellato didopo un inseguimento, prima in auto e poi a piedi, nonostante fossedopo essere uscito dalla macchina ad Akron nell’Ohio. Secondo la versione della, gli agenti avevano tentato di fermare l’auto del giovane per una non meglio precisata violazione stradale. Dopo meno un minuto di inseguimento un colpo è sembrato partire dalla sua vettura. Dopo alcuni minuti, l’auto ha rallentato e Walker è uscito indossando un passamontagna scappando a piedi verso un parcheggio, dove si è udito un crescendo di spari Secondo l’avvocato dei famigliari della vittima, l’è statoto 60 volte. Nella sua auto è stata trovata una pistola e un caricatore pieno. ...

