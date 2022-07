Tetsuya Naito: “Non mi hanno considerato per Forbidden Door, significa che non avevano bisogno di me!” (Di lunedì 4 luglio 2022) Lo scorso 26 giugno è andato in scena, in quel di Chicago, Forbidden Door, evento nato dalla collaborazione tra AEW e NJPW. L’evento ha riscosso un ottimo successo e molte sono state le star delle due federazioni presenti allo show. Non è, però, passata inosservata l’assenza di una delle principali stelle della federazione nipponica, ossia il leader dei Los Ingobernables de Japon Tetsuya Naito. Proprio il diretto interessato ha parlato della mancata partecipazione allo show non nascondendo un po’ di frustrazione. “Non mi hanno chiamato” Tetsuya Naito, leader dei Los Ingobernables de Japon, ha parlato della sua mancata partecipazione a Forbidden Door nelle pagine di “NJPW Diary” non nascondendo il rammarico per aver saltato ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 4 luglio 2022) Lo scorso 26 giugno è andato in scena, in quel di Chicago,, evento nato dalla collaborazione tra AEW e NJPW. L’evento ha riscosso un ottimo successo e molte sono state le star delle due federazioni presenti allo show. Non è, però, passata inosservata l’assenza di una delle principali stelle della federazione nipponica, ossia il leader dei Los Ingobernables de Japon. Proprio il diretto interessato ha parlato della mancata partecipazione allo show non nascondendo un po’ di frustrazione. “Non michiamato”, leader dei Los Ingobernables de Japon, ha parlato della sua mancata partecipazione anelle pagine di “NJPW Diary” non nascondendo il rammarico per aver saltato ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE Tetsuya Naito: 'Non mi hanno considerato per Forbidden Door, significa che non avevano bisogno di me!' -… - IsolaWrestling : Tetsuya Naito dice di non essere stato invitato a Forbidden Door della AEWXNJPW - TSOWrestling : La clamorosa rivelazione circa la grande assenza da #ForbiddenDoor #TSOW #TSOS -