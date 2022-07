"Salario minimo?": tutto da godere, in studio da Veronica Gentili demolita l'ultima follia M5s (Di lunedì 4 luglio 2022) A smontare le follie grilline, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4 nella puntata di domenica 3 luglio, ci pensa Cesare Damiano, componente del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL ed ex ministro del Lavoro nel governo guidato da Romano Prodi. Nel mirino dell'esperto ci finisce l'ultima battaglia pentastellata, quella del Salario minimo che, taglia corto Damiano, "non risolve il problema". E ancora, spiega: "In 30 anni il potere d'acquisto dei salari in Italia è diminuito di quasi tre punti percentuali - premette -. Dal 1986 non aumentano i salari. La Germania, confrontando lo stesso periodo temporale, ha avuto un incremento del 30% di potere d'acquisto, noi un calo 3%, quindi c'è qualcosa che non funziona. È esplosa l'inflazione, noi siamo tarati su un valore fino al 2%, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) A smontare le follie grilline, ospite dia Controcorrente su Rete 4 nella puntata di domenica 3 luglio, ci pensa Cesare Damiano, componente del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL ed ex ministro del Lavoro nel governo guidato da Romano Prodi. Nel mirino dell'esperto ci finisce l'battaglia pentastellata, quella delche, taglia corto Damiano, "non risolve il problema". E ancora, spiega: "In 30 anni il potere d'acquisto dei salari in Italia è diminuito di quasi tre punti percentuali - premette -. Dal 1986 non aumentano i salari. La Germania, confrontando lo stesso periodo temporale, ha avuto un incremento del 30% di potere d'acquisto, noi un calo 3%, quindi c'è qualcosa che non funziona. È esplosa l'inflazione, noi siamo tarati su un valore fino al 2%, ...

