Roma, vasto incendio in zona Balduina e Pinetta Sacchetti: mezzi ed elicotteri sul posto – Video (Di lunedì 4 luglio 2022) Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato alle 13,30 circa nella zona di Balduina e Pineta Sacchetti a Roma. La nube di fumo altissima sarebbe visibile anche dal centro di Roma. Sul luogo elicotteri e mezzi dei vigili del fuoco. Video di Howtan Re L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

vigilidelfuoco : #Roma, vasto #incendio di sterpaglie minaccia alcuni insediamenti agricoli in loc. Ponte di Nona. I #vigilidelfuoco… - ilfattovideo : Roma, vasto incendio in zona Balduina e Pinetta Sacchetti: mezzi ed elicotteri sul posto – Video - sofia_vasto : RT @semoromani74: Buongiorno e buona Domenica #Roma?? #Rome #semoromani - Faraone2016 : RT @vigilidelfuoco: #Roma, vasto #incendio di sterpaglie minaccia alcuni insediamenti agricoli in loc. Ponte di Nona. I #vigilidelfuoco, al… - Marilenapas : RT @fanpage: ??Un vasto incendio sta bruciando a Roma sui Castelli Romani: operazioni di spegnimento con l’elicottero e alcune abitazioni ev… -