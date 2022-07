Perché bisogna inserire il nucleare (e il gas) nella tassonomia Ue (Di lunedì 4 luglio 2022) nucleare e gas vanno inseriti nella tassonomia UE della finanza sostenibile, come proposto dalla Commissione europea, per il bene del pianeta, per il contrasto ai cambiamenti climatici e alle crisi dei prezzi del gas, per essere più autonomi dal Criminale di guerra. Il Parlamento europeo discuterà e voterà sul punto nella sessione plenaria prevista a partire da oggi. Il ricorso al gas, che pure porta emissioni inquinanti, è necessario in fase di transizione verso la prevista decarbonizzazione, le altri fonti, come possiamo verificare in questi mesi, non sono ancora sufficienti a farne a meno. L’inserimento in tassonomia permette la destinazione di fondi Ue per sfruttare, gestire, più e meglio questa fonte. Il nucleare è in Europa oggi la fonte di energia con emissioni più basse di CO2 ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 4 luglio 2022)e gas vanno inseritiUE della finanza sostenibile, come proposto dalla Commissione europea, per il bene del pianeta, per il contrasto ai cambiamenti climatici e alle crisi dei prezzi del gas, per essere più autonomi dal Criminale di guerra. Il Parlamento europeo discuterà e voterà sul puntosessione plenaria prevista a partire da oggi. Il ricorso al gas, che pure porta emissioni inquinanti, è necessario in fase di transizione verso la prevista decarbonizzazione, le altri fonti, come possiamo verificare in questi mesi, non sono ancora sufficienti a farne a meno. L’inserimento inpermette la destinazione di fondi Ue per sfruttare, gestire, più e meglio questa fonte. Ilè in Europa oggi la fonte di energia con emissioni più basse di CO2 ...

