“Non sapevo di essere incinta”. E la cantante di The Voice partorisce: “Pensavo fossero coliche” (Di lunedì 4 luglio 2022) Manoela di The Voice partorisce, ma pensava fosse una colica. Incredibile la storia della cantante brasiliana Manoela Fortuna che aveva partecipato al talent show The Voice Brasil. La 28enne non sapeva di essere incinta e pensava che avesse una colica renale. Per questo è rimasta scioccata quando invece ha partorito una bambina, Esperanza. Il parto è avvenuto in Italia, a Vibo Valentia. La notizia è la più letta in Brasile, mentre in Italia è stata rilanciata da TgCom. A dare qualche dettaglio in più sull’incredibile evento è stato il musicista Gaetano Caracciolo, amico della cantante: “Sembrava un po’ ingrassata, ha accusato dolori addominali e credeva fosse una colica”. E invece era una bimba che non vedeva l’ora di venire al mondo… I dolori, la corsa in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Manoela di The, ma pensava fosse una colica. Incredibile la storia dellabrasiliana Manoela Fortuna che aveva partecipato al talent show TheBrasil. La 28enne non sapeva die pensava che avesse una colica renale. Per questo è rimasta scioccata quando invece ha partorito una bambina, Esperanza. Il parto è avvenuto in Italia, a Vibo Valentia. La notizia è la più letta in Brasile, mentre in Italia è stata rilanciata da TgCom. A dare qualche dettaglio in più sull’incredibile evento è stato il musicista Gaetano Caracciolo, amico della: “Sembrava un po’ ingrassata, ha accusato dolori addominali e credeva fosse una colica”. E invece era una bimba che non vedeva l’ora di venire al mondo… I dolori, la corsa in ...

