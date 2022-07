“Non decido io se restare al governo La Lega? Giusto fare sentire la nostra voce” | ora pure Giorgetti avverte la maggioranza

(Di lunedì 4 luglio 2022) Larimarrà al? Il ministro Giancarlonon ha una risposta. Anzi evita smentite di sorta e lancia la palla nel campo dei parlamentari. “Qui ci sono i due capigruppo, io faccio parte delma sono loro cheno se io resto nel, lono loro, non io. Come dice la Costituzione della Repubblica italiana, è il Parlamento che dà la fiducia al, non è ilche dà la fiducia a se stesso“, dice il ministro dello Sviluppo Economico alla fine della riunione della Carroccio organizzata nella sede di via Bellerio a Milano.parla durante un punto stampa insieme ai capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Proprio Molineri, alcuni giorni ...

"Come dice la Costituzione della Repubblica italiana - ha osservato Giorgetti - è il Parlamento che dà la fiducia al governo, non è il governo che dà la fiducia a sé stesso". "La Lega è la Lega, ha ... (Adnkronos) – "Qui ci sono i due capigruppo" Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, "io faccio parte del governo, sono loro che decidono se io resto nel governo, lo decidono loro, non io". Lo ha dett ...