Napoli, pericolo Bayern: i bavaresi pronti a tutto per Osimhen (Di lunedì 4 luglio 2022) Sembrava ormai certa la permanenza di Osimhen al Napoli, ma attenzione al Bayern pronto a tutto per strapparlo agli azzurri Sembrava ormai certa la permanenza di Osimhen al Napoli, ma attenzione al Bayern pronto a tutto per strapparlo agli azzurri. De Laurentiis ha fissato il prezzo a 110 milioni, cifra che non sembra spaventare i bavaresi pronti a spenderne anche 120 pur di portare il nigeriano in Germania. L'idea del Bayern è quella di prenderlo al posto di Lewandowski sempre più verso il Barcellona. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

