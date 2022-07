Morto in Sicilia a 57 anni, il dolore dell’amico: “Antonio era un escursionista esperto” (Di lunedì 4 luglio 2022) Petosino di Sorisole. “Non era la prima volta che veniva sull’isola per trascorrere le sue vacanze, era una persona perbene, discreta ma molto educata, che vedevo volentieri quando ci raggiungeva qui a Marettimo”. Queste le prime parole di Vito Vaccaro, vice sindaco di Marettino (Trapani) sulla disgrazia che ha colpito Antonio Magni, 57 anni, dipendente di A2A, residente a Petosino, Morto durante un’escursione a Cala Bianca. “Lo conoscevo di vista – prosegue Vaccaro – , ci scambiavo due parole quando lo incontravo in paese e qui era benvoluto da tutti, anche per il suo carattere gentile ma riservato. Era un amante della montagna, del trekking in particolare e anche del mare, infatti era iscritto al diving Blu Trek. E il giorno della tragedia, così mi dicono, aveva fatto un’immersione, poi aveva intrapreso un sentiero difficile, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 luglio 2022) Petosino di Sorisole. “Non era la prima volta che veniva sull’isola per trascorrere le sue vacanze, era una persona perbene, discreta ma molto educata, che vedevo volentieri quando ci raggiungeva qui a Marettimo”. Queste le prime parole di Vito Vaccaro, vice sindaco di Marettino (Trapani) sulla disgrazia che ha colpitoMagni, 57, dipendente di A2A, residente a Petosino,durante un’escursione a Cala Bianca. “Lo conoscevo di vista – prosegue Vaccaro – , ci scambiavo due parole quando lo incontravo in paese e qui era benvoluto da tutti, anche per il suo carattere gentile ma riservato. Era un amante della montagna, del trekking in particolare e anche del mare, infatti era iscritto al diving Blu Trek. E il giorno della tragedia, così mi dicono, aveva fatto un’immersione, poi aveva intrapreso un sentiero difficile, ...

Pubblicità

blogsicilia : #notizie #sicilia E’ morto l’ex presidente della Consulta Paolo Grossi - - baritoday : Precipita in un pozzo durante la festa per i suoi 40 anni, Molfetta piange Antonio Andriani - AmoBergamo : #Bergamo Tragedia alle Egadi (Sicilia): trovato morto un turista di Petosino - Tp24it : Antonio, morto cadendo in un pozzo durante la festa dei suoi 40 anni - Tp24it : La tragedia di Favignana. Ecco come è morto il sub -