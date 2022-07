Mondiali Qatar 2022: prenotazione in albergo obbligatoria per assistere alle partite (Di lunedì 4 luglio 2022) Nella giornata di domani, martedì 5 luglio, comincerà la seconda fase di vendita dei biglietti per poter assistere alle partite dei Mondiali 2022 in Qatar. La particolarità per chi vorrà provare a prendere uno o più biglietti, è che, vista la limitata disponibilità di camere in un Paese così piccolo territorialmente, è necessario prenotare fin da subito una camera, in quanto solo coloro che avranno trovato un hotel o comunque un alloggio, potranno entrare nel Paese. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Nella giornata di domani, martedì 5 luglio, comincerà la seconda fase di vendita dei biglietti per poterdeiin. La particolarità per chi vorrà provare a prendere uno o più biglietti, è che, vista la limitata disponibilità di camere in un Paese così piccolo territorialmente, è necessario prenotare fin da subito una camera, in quanto solo coloro che avranno trovato un hotel o comunque un alloggio, potranno entrare nel Paese. SportFace.

Pubblicità

StadioSport : Ufficiale: fuorigioco semi automatico ai Mondiali Qatar 2022: Introdotta la nuova tecnologia per il fuorigioco. Si… - IlGabbiano46 : RT @calcioinglese: BREAKING: un calciatore che milita in Premier League è stato arrestato nel nord di Londra oggi pomeriggio con l’accusa d… - teo_acm : RT @calcioinglese: BREAKING: un calciatore che milita in Premier League è stato arrestato nel nord di Londra oggi pomeriggio con l’accusa d… - flamanc24 : RT @calcioinglese: BREAKING: un calciatore che milita in Premier League è stato arrestato nel nord di Londra oggi pomeriggio con l’accusa d… - GNGRTT5 : RT @calcioinglese: BREAKING: un calciatore che milita in Premier League è stato arrestato nel nord di Londra oggi pomeriggio con l’accusa d… -