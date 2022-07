Mathilde Blind | la grande poesia femminista e la teoria dell’evoluzione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 luglio 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio alla fine dell’800? alla scoperta di un’autrice che ha segnato il suo tempo. Parleremo di femminismo, di New Woman e di darwinismo. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ae alle sue opere “Non la libertà ma il dovere è la condizione dell’esistenza” Questa è una frase che immediatamente ci fa entrare nella vita di una donna impegnata, emancipata e fiera come. Stiamo parlando di una delle principali autrici di quella correnteche Henry James chiamò nei suoi libri New Woman. È la donna nuova, libera e indipendente che si batte per il cambiamento di una società, come quelle della fine dell’800?, ancora troppo maschilista. Un ideale che laha seguito fino in fondo ...