Mar Rosso: due turiste uccise da uno squalo, le autorità chiudono la spiaggia (Di lunedì 4 luglio 2022) "Due donne sono state attaccate da uno squalo mentre nuotavano e sono morte", ha precisato il ministero dell'ambiente egiziano su Facebook: la tragedia è avvenuta nella zona di Sahl Hasheesh a sud di Hurghada, una località fortemente turistica. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 4 luglio 2022) "Due donne sono state attaccate da unomentre nuotavano e sono morte", ha precisato il ministero dell'ambiente egiziano su Facebook: la tragedia è avvenuta nella zona di Sahl Hasheesh a sud di Hurghada, una località fortemente turistica. L'articolo proviene da DireDonna.

