LIVE Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Annemiek van Vleuten vince sul traguardo di Cesena. L’olandese si prende anche la maglia rosa (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DOPO LA tappa ODIERNA CLASSIFICA DI tappa 1 VAN Vleuten Annemiek (Movistar Team) 2 GARCÍA Mavi (UAE Team ADQ) 3 CAVALLI Marta (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) 4 PERSICO Silvia (Valcar – Travel & Service) 5 SPRATT Amanda (Team BikeExchange-Jayco) 6 LONGO BORGHINI Elisa (Trek – Segafredo) 15.27 Sesto posto per Elisa Longo Borghini. 15.25 Ora si attende che arrivi anche il resto del plotone per determinare la classifica di tappa e la classifica generale. 15.23 vince Annemiek VAN VLEUTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN davanti a MAVI GARCIAAAAAAAAAAAA! Arriva terza Marta Cavalli a 41?. 15.22 Ultimo chilometro! Si giocano tutto ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DOPO LAODIERNA CLASSIFICA DI1 VAN(Movistar Team) 2 GARCÍA Mavi (UAE Team ADQ) 3 CAVALLI Marta (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) 4 PERSICO Silvia (Valcar – Travel & Service) 5 SPRATT Amanda (Team BikeExchange-Jayco) 6 LONGO BORGHINI Elisa (Trek – Segafredo) 15.27 Sesto posto per Elisa Longo Borghini. 15.25 Ora si attende che arriviil resto del plotone per determinare la classifica die la classifica generale. 15.23VAN VLEUTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN davanti a MAVI GARCIAAAAAAAAAAAA! Arriva terza Marta Cavalli a 41?. 15.22 Ultimo chilometro! Si giocano tutto ...

