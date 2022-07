Kurt Angle: “L’AEW mi ha offerto un contratto da 10 match ed un ruolo televisivo” (Di lunedì 4 luglio 2022) Kurt Angle verrà probabilmente ricordato come uno dei wrestler più talentuosi al mondo. Il suo ritiro a WrestleMania 35 non è stato forse quel memorabile match di addio che avrebbe meritato ma è pur vero che nella sua carriera ultraventennale non gli sono mai mancate le soddisfazioni. Soddisfazioni che potevano continuare ad arrivare se solo avesse accettato l’offerta che la AEW gli ha fatto lo scorso anno. Vorrei ma non posso A Ten Count, trasmissione di NBC Sport, Kurt Angle ha parlato dell’offerta che Tony Khan gli ha fatto pervenire: “Tony Khan mi ha chiamato e voleva che lottassi. Mi hanno offerto un buon contratto, ma non posso più farlo. Vorrei poterlo fare, ma non è possibile. Mi hanno fatto due offerte diverse e volevano che facessi anche un ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 4 luglio 2022)verrà probabilmente ricordato come uno dei wrestler più talentuosi al mondo. Il suo ritiro a WrestleMania 35 non è stato forse quel memorabiledi addio che avrebbe meritato ma è pur vero che nella sua carriera ultraventennale non gli sono mai mancate le soddisfazioni. Soddisfazioni che potevano continuare ad arrivare se solo avesse accettato l’offerta che la AEW gli ha fatto lo scorso anno. Vorrei ma non posso A Ten Count, trasmissione di NBC Sport,ha parlato dell’offerta che Tony Khan gli ha fatto pervenire: “Tony Khan mi ha chiamato e voleva che lottassi. Mi hannoun buon, ma non posso più farlo. Vorrei poterlo fare, ma non è possibile. Mi hanno fatto due offerte diverse e volevano che facessi anche un ...

