Kim Kardashian e la piega cotonata e vaporosa in stile Charlie’s Angels (Di lunedì 4 luglio 2022) Instagram@chrisappleton1 Kim Kardashian cambia, di nuovo. Dopo aver abbandonato il castano per il biondo platino e le lunghe ciocche per un bob, la star dei reality torna su Instagram con un nuovo taglio. E rilancia i capelli anni ’70: quelli di Farrah Fawcett, la più famosa delle Charlie’s Angels. A dominare sulla chioma, ovviamente, sono volume e onde. Un cambio look per un’occasione speciale: il lancio della linea costume del suo brand, Skims. E guardando le immagini condivise sui social non possiamo che essere pronti per un tuffo…nel passato! Kim Kardashian e i capelli in stile Charlie’s Angels Ipa Irriconoscibile. A prima vista è difficile riconoscere in questi scatti l’imprenditrice e influencer. Che ha letteralmente fatto rivoluzionare la sua chioma ... Leggi su amica (Di lunedì 4 luglio 2022) Instagram@chrisappleton1 Kimcambia, di nuovo. Dopo aver abbandonato il castano per il biondo platino e le lunghe ciocche per un bob, la star dei reality torna su Instagram con un nuovo taglio. E rilancia i capelli anni ’70: quelli di Farrah Fawcett, la più famosa delle. A dominare sulla chioma, ovviamente, sono volume e onde. Un cambio look per un’occasione speciale: il lancio della linea costume del suo brand, Skims. E guardando le immagini condivise sui social non possiamo che essere pronti per un tuffo…nel passato! Kime i capelli inIpa Irriconoscibile. A prima vista è difficile riconoscere in questi scatti l’imprenditrice e influencer. Che ha letteralmente fatto rivoluzionare la sua chioma ...

