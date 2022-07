Jova Beach Party 2022 a Lignano Sabbiadoro: ecco come è andata (Di lunedì 4 luglio 2022) Jovanotti con Morandi – Ph. Michele Lugaresi MaikidIl 2 e e 3 luglio sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro con 60mila persone presenti. Tre palchi e 20 ospiti provenienti da tutto il Mondo Lignano Sabbiadoro – Spettacolare debutto per il Jova Beach Party 2022, che sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, sabato 2 luglio e domenica 3 luglio, ha conquistato, divertito, emozionato più di 60mila persone, superando ogni aspettativa e regalando ai presenti due giornate di show unico e irripetibile. Sui tre palchi del JBP – SBAM! stage, kontiki stage e main stage – si sono alternati, sempre in compagnia di Lorenzo Jovanotti, 20 grandi ospiti provenienti da 8 Paesi al mondo e dai più disparati ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 4 luglio 2022)notti con Morandi – Ph. Michele Lugaresi MaikidIl 2 e e 3 luglio sulla spiaggia dicon 60mila persone presenti. Tre palchi e 20 ospiti provenienti da tutto il Mondo– Spettacolare debutto per il, che sulla spiaggia di, sabato 2 luglio e domenica 3 luglio, ha conquistato, divertito, emozionato più di 60mila persone, superando ogni aspettativa e regalando ai presenti due giornate di show unico e irripetibile. Sui tre palchi del JBP – SBAM! stage, kontiki stage e main stage – si sono alternati, sempre in compagnia di Lorenzonotti, 20 grandi ospiti provenienti da 8 Paesi al mondo e dai più disparati ...

