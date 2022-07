Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis e quella scelta di un “investimento alternativo”, cosa fece (Di lunedì 4 luglio 2022) Reduce dalla vittoria alla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis in passato fece un “investimento” particolare. Incoronato “re” dell’ultima edizione andata in onda de L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis sta riassaporando il ritorna alla normalità dopo l’esperienza tanto intensa vissuta in Honduras. L’attore ne ha parlato al Corriere raccontando anche altri retroscena sulla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 4 luglio 2022) Reduce dalla vittoria alla sedicesima edizione de L’deiin passatoun “” particolare. Incoronato “re” dell’ultima edizione andata in onda de L’deista riassaporando il ritorna alla normalità dopo l’esperienza tanto intensa vissuta in Honduras. L’attore ne ha parlato al Corriere raccontando anche altri retroscena sulla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - Raiofficialnews : Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola che sprofondò nel mare per volere degli dei. Con… - maucat65 : @FuffaForte Bandiera gialloblù dimostrazione di assoluta incapacità di esprimere un giudizio che vada al di là dell'isola dei famosi. - pccpla : RT @Labbufala: Il cambiamento climatico non esiste. Nel Grande Fratello e nell'Isola dei Famosi non ne hanno mai parlato. #Marmolada -