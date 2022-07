“Il sostituto di Lewandoski” | l’ex allenatore di Osimhen fa tremare i tifosi del Napoli!

(Di lunedì 4 luglio 2022) Victor, attaccante nigeriano del Napoli, è la punta di diamante dell’attacco azzurro e uno dei pilastri su cui Luciano Spalletti vuole costruire il Napoli del futuro. Tuttavia, la sua permanenza è tutt’altro che certa. Infatti, circola da stamattina la notizia di un forte interessamento del Bayern Monaco per il giocatore. Addirittura, sembra che il club bavarese sia pronto ad offrire al Napoli una cifra vicina ai 120 milioni per accontentare il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Victor(Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)La società tedesca è alla ricerca di undi Robert Lewandowski, promesso sposo del Barcellona, anche se la trattiva tra l’attaccante polacco e il club catalano non è stata del tutto definita. In particolare, questa ipotesi di un possibile ...

La Bild, ieri, non ha avuto dubbi su chi possa essere l'erede di Lewandowski ed ha tentato di identificare il sostituto ideale: "Se Lewandowski dovesse seriamente andar via, allora il sostituto ideale sarebbe Osimhen. Che per me non ..."