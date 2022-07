Il grande ex Juve: 'Pogba e Di Maria? Un po' poco per una big...' (Di lunedì 4 luglio 2022) Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, intervistato da TuttoJuve.com parla delle prospettive del mercato bianconero: "E' un... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Michele Padovano, ex attaccante dellantus, intervistato da Tutto.com parla delle prospettive del mercato bianconero: "E' un...

Pubblicità

_Morik92_ : Su #DiMaria, negoziazioni ancora in corso. Filtra grande ottimismo, le parti stanno lavorando sui dettagli legati a… - forumJuventus : Di Maria: “La Juve è il club più grande d’Italia. So che è interessata a me, sto riflettendo” ??… - FlowerM91459788 : Il #grande RITORNO di PAUL #Pogba alla JUVE , SI CONCRETIZZERA' , ENTRO LA SETTIMANA ! Sono gia' state PROGRAMMATE… - PietroCarneval5 : @PresMoratti @s_margiotta Se aggiunge la juve con il grande sopravvalutato Allegri il quadro è completo!! - _Angelo_87_ : @Massimi67339505 @Pasky973 il Chelsea ancora e’ basso come offerta e la Juve non intende mollare. Vuoi vedere che… -