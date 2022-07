I tifosi della Cremonese mettono al bando i cori di odio contro gli avversari: «saremo un esempio per tutti» (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Giornale racconta il patto d’onore stipulato tra la Cremonese neo promossa in Serie A ed i suoi tifosi: niente cori di odio contro gli avversari, promettono. Vogliono essere un esempio per tutti. Torna in serie A dopo 26 anni, ed è già pronta per uno «scudetto» finora mai vinto da nessuno. Quello della civiltà. Il patto d’onore stipulato tra la «Cremo» e i suoi tifosi non ha precedenti in Italia: «Dagli spalti dello stadio Zini solo cori di incoraggiamento per la propria squadra e mai urla d’odio contro gli avversari». «”Respect” – spiegano in società – non deve essere solo una targhetta cucita sulla maglia dei giocatori, ma una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Giornale racconta il patto d’onore stipulato tra laneo promossa in Serie A ed i suoi: nientedigli, pro. Vogliono essere unper. Torna in serie A dopo 26 anni, ed è già pronta per uno «scudetto» finora mai vinto da nessuno. Quellociviltà. Il patto d’onore stipulato tra la «Cremo» e i suoinon ha precedenti in Italia: «Dagli spalti dello stadio Zini solodi incoraggiamento per la propria squadra e mai urla d’gli». «”Respect” – spiegano in società – non deve essere solo una targhetta cucita sulla maglia dei giocatori, ma una ...

