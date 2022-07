Guerra in Ucraina: dopo Lugansk la Russia non si ferma (Di lunedì 4 luglio 2022) Il controllo di Lugansk può essere considerato solo uno dei diversi obiettivi che la Russia si è prefissata di raggiungere. Il presidente Vladimir Putin ha impartito l'ordine di proseguire nell'azione militare messa in atto. Guerra in Ucraina, cosa succede dopo la conquista di Lugansk É quanto emerso da un incontro tra il il leader russo ed il ministro della Difesa di Mosca Sergej Shoigu «Le unità militari, incluso il gruppo est e il gruppo ovest, devono - ha detto Putin - svolgere i loro compiti in base ai piani precedentemente approvati. Spero che nei loro settori tutto proceda come è accaduto finora a Lugansk». Le fasi di Guerra che hanno riguardato il Lugansk sarebbero costati 5500 uomini a Kiev nello spazio di due settimane. ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 4 luglio 2022) Il controllo dipuò essere considerato solo uno dei diversi obiettivi che lasi è prefissata di raggiungere. Il presidente Vladimir Putin ha impartito l'ordine di proseguire nell'azione militare messa in atto.in, cosa succedela conquista diÉ quanto emerso da un incontro tra il il leader russo ed il ministro della Difesa di Mosca Sergej Shoigu «Le unità militari, incluso il gruppo est e il gruppo ovest, devono - ha detto Putin - svolgere i loro compiti in base ai piani precedentemente approvati. Spero che nei loro settori tutto proceda come è accaduto finora a». Le fasi diche hanno riguardato ilsarebbero costati 5500 uomini a Kiev nello spazio di due settimane. ...

