Flamengo, Vidal a un passo: visite mediche già questa settimana? (Di lunedì 4 luglio 2022) Il centrocampista riparte dal Brasile: Tyc Sports rivela anche quando Vidal effettuerà le visite con il nuovo club Il giornalista di TyC Sports Cesar Luis Merlo ha confermato come sia praticamente tutto fatto per il trasferimento di Arturo Vidal al Flamengo. Per il cileno probabili visite mediche già a metà settimana, con conseguente firma sul contratto fino al dicembre 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Il centrocampista riparte dal Brasile: Tyc Sports rivela anche quandoeffettuerà lecon il nuovo club Il giornalista di TyC Sports Cesar Luis Merlo ha confermato come sia praticamente tutto fatto per il trasferimento di Arturoal. Per il cileno probabiligià a metà, con conseguente firma sul contratto fino al dicembre 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

