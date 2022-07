“Fertilità non è infinita, ragazzi lo imparino a scuola”, la proposta (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “La Fertilità non è infinita. E i ragazzi devono impararlo già al liceo”. E’ il suggerimento che arriva da Filippo Maria Ubaldi, presidente della Società italiana di Fertilità e sterilità-medicina della riproduzione (Sifes-Mr). L’esperto, in occasione del congresso della Società europea di riproduzione umana ed embriologia (Eshre), in corso a Milano fino a mercoledì 6 luglio, parla dell’importanza di una sorta di educazione alla Fertilità da avviare già fra i banchi di scuola. Prima cioè che arrivi il momento ideale da un punto di vista ‘biologico’ per valutare la scelta di avere figli. “Sia ai ragazzi che alle ragazze bisogna spiegare tutto: come e quando si dovrebbe avere un bambino, quando è meglio concepirlo, quali possono essere i rimedi se, in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “Lanon è. E idevono impararlo già al liceo”. E’ il suggerimento che arriva da Filippo Maria Ubaldi, presidente della Società italiana die sterilità-medicina della riproduzione (Sifes-Mr). L’esperto, in occasione del congresso della Società europea di riproduzione umana ed embriologia (Eshre), in corso a Milano fino a mercoledì 6 luglio, parla dell’importanza di una sorta di educazione allada avviare già fra i banchi di. Prima cioè che arrivi il momento ideale da un punto di vista ‘biologico’ per valutare la scelta di avere figli. “Sia aiche alle ragazze bisogna spiegare tutto: come e quando si dovrebbe avere un bambino, quando è meglio concepirlo, quali possono essere i rimedi se, in ...

Pubblicità

StraNotizie : 'Fertilità non è infinita, ragazzi lo imparino a scuola', la proposta - FGuardiella : 'Fertilità non è infinita, ragazzi lo imparino a scuola', la proposta - italiaserait : “Fertilità non è infinita, ragazzi lo imparino a scuola”, la proposta - fisco24_info : 'Fertilità non è infinita, ragazzi lo imparino a scuola', la proposta: (Adnkronos) - Ubaldi (Sifes-Mr): 'Sensaziona… - fillequisiffle : Pro-vita e chiesaroli di merda, assatanati di Gesù, ma che odiano le donne. Le ginecologhe migliori che ho incontra… -

Google migliora la privacy sui temi della salute ... rifugi per la violenza domestica, cliniche per l'aborto, centri per la fertilità, strutture per il ... non impediranno che le attività online e offline degli utenti possano essere usate contro di loro ... Google cancellerà i dati di geolocalizzazione degli utenti che si siano recati in una clinica che pratica aborti, ... per evitare che tale informazione possa essere acquisita dalla polizia, in modo tale da non far ... a coloro che la utilizzassero, i dati relativi a luoghi sensibili - inclusi centri per la fertilità, ... Adnkronos ... rifugi per la violenza domestica, cliniche per l'aborto, centri per la, strutture per il ...impediranno che le attività online e offline degli utenti possano essere usate contro di loro ...... per evitare che tale informazione possa essere acquisita dalla polizia, in modo tale dafar ... a coloro che la utilizzassero, i dati relativi a luoghi sensibili - inclusi centri per la, ... "Fertilità non è infinita, ragazzi lo imparino a scuola", la proposta