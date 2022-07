Eva Henger, in carrozzina dopo l’incidente: «Ho paura di uscire» (Di lunedì 4 luglio 2022) Eva Henger in lenta ripresa. La madre di Mercedesz ha lasciato la clinica romana dopo il tragico incidente stradale dello scorso aprile in Ungheria, che ha causato anche la morte di due persone anziane. La showgirl ha subito numerosi interventi chirurgici per cui, ancora oggi, non cammina ma si sposta in carrozzina. Inoltre, ad una gamba ha il tutore. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv, Eva ha dichiarato che la riabilitazione non è facile, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale. In alcuni giorni, i dolori sono fortissimi e la soubrette piange; altri in cui invece è più serena e spensierata. La showgirl si è mostrata molto amareggiata per quello che è successo, affermando che l’incidente le ha mostrato quanto tutto sia fugace e possa finire subito. «Ho paura di ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 4 luglio 2022) Evain lenta ripresa. La madre di Mercedesz ha lasciato la clinica romanail tragico incidente stradale dello scorso aprile in Ungheria, che ha causato anche la morte di due persone anziane. La showgirl ha subito numerosi interventi chirurgici per cui, ancora oggi, non cammina ma si sposta in. Inoltre, ad una gamba ha il tutore. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv, Eva ha dichiarato che la riabilitazione non è facile, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale. In alcuni giorni, i dolori sono fortissimi e la soubrette piange; altri in cui invece è più serena e spensierata. La showgirl si è mostrata molto amareggiata per quello che è successo, affermando chele ha mostrato quanto tutto sia fugace e possa finire subito. «Hodi ...

