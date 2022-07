“Ero un ragazzino obeso”: oggi è famosissimo e completamente diverso (Di lunedì 4 luglio 2022) oggi è famosissimo e completamente diverso, ma solo ora ha raccontato di essere stato un ragazzino obeso: sapete di chi parliamo? Un’intervista a 360 gradi, quella a cui si è lasciata andare il famoso cantante a Il corriere della sera – proprio come ha fatto recentemente Cristina D’Avena, lasciandosi andare ad una triste confessione del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 4 luglio 2022), ma solo ora ha raccontato di essere stato un: sapete di chi parliamo? Un’intervista a 360 gradi, quella a cui si è lasciata andare il famoso cantante a Il corriere della sera – proprio come ha fatto recentemente Cristina D’Avena, lasciandosi andare ad una triste confessione del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

luca_reloaded : @ConniCostini Sono rarissimi oggi. Quando ero ragazzino se ne trovavano parecchi. - RomanDynasty : @CorSport Da ragazzino ero sempre contento di comprare sto giornale.Ora lo prenderei se mi finisce la carta da culo come la vostra faccia - Mario19160653 : @m_robella22 Quando ero un ragazzino giocavo a calcio all'oratorio per 2/3ore di fila sotto il sole cocente,non son… - antoniotucci60 : @greco19ema Zitt che quando ero ragazzino la signora del quarto piano aveva un bimbo piccolo e la puzza della fissa… - AdriGianfi : @_dajedepunta_ @palmierinho80 @max_shining Come siete schizzinosi …. Io l’ho consumata , sarà che ero ragazzino. Co… -