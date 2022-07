Calciomercato Sampdoria, Falcone piace in Serie A: due club sul portiere blucerchiato (Di lunedì 4 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: il portiere Falcone avrebbe diversi estimatori in Serie A. Due club fanno sul serio Il futuro di Wladimiro Falcone sarà ancora in Serie A. Non alla Sampdoria, però. Sulle tracce del portiere blucerchiato ci sono Empoli e Lecce: il club giallorosso, fresco di promozione nel massimo campionato italiano, ha chiesto informazioni al direttore sportivo Daniele Faggiano. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i dialoghi si svilupperanno nelle prossime ore e presto potrebbe essere presentata un’offerta dal Lecce. Al momento, tuttavia, resta in pole l’Empoli che cerca il sostituto di Guglielmo Vicario. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022): ilavrebbe diversi estimatori inA. Duefanno sul serio Il futuro di Wladimirosarà ancora inA. Non alla, però. Sulle tracce delci sono Empoli e Lecce: ilgiallorosso, fresco di promozione nel massimo campionato italiano, ha chiesto informazioni al direttore sportivo Daniele Faggiano. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i dialoghi si svilupperanno nelle prossime ore e presto potrebbe essere presentata un’offerta dal Lecce. Al momento, tuttavia, resta in pole l’Empoli che cerca il sostituto di Guglielmo Vicario. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

Pubblicità

DiMarzio : .@sampdoria: fatta per il rinnovo di Fabio #Quagliarella fino al 2023. Annuncio atteso per domani #calciomercato #SerieA - GiovaAlbanese : #DeWinter andrà quasi sicuramente in prestito in #SerieA: destinazione preferita (e favorita) la #Sampdoria, ma ci… - Domenic36396232 : Non è ancora arrivato il rinnovo con la #Sampdoria per #Ekdal Si muove lo #Spezia ?? #Calciomercato #StayTuned - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, #Bonazzoli in stand-by: la #Salernitana si concentra su un altro obiettivo - BanfieldTuitero : RT @clubdoria46: #Calciomercato #Sampdoria, la richiesta del #Banfield per #Galoppo. La cifra -