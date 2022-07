Bulgaria | diplomatico russo espulso | ' Russia non teme niente'

(Di lunedì 4 luglio 2022) Settanta diplomatici, funzionari e personale tecnico dell'ambasciata russa a Sofia, espulsi come 'persona non grata' nei giorni scorsi, hanno lasciato ieri pomeriggio il Paese nel termine predisposto ...

Uno dei diplomatici russi espulsi dallaè stato fotografato all'aeroporto di Sofia con indosso una maglietta con l'immagine di Putin e la scritta: "La Russia è un Paese che non ha paura di ...... che produce circa il 40% dell'elettricità in. Ore 8.40 18mila civili ucraini sono in mano ... ha affermato il. Ore 00:48 Sindaco Zaporizhzhia: tecnico sub della centrale nucleare ...Settanta diplomatici, funzionari e personale tecnico dell'ambasciata russa a Sofia, espulsi come 'persona non grata' nei giorni scorsi, hanno lasciato ieri pomeriggio il Paese nel termine predisposto ...L'intelligence della Bulgaria sostiene di avere le prove di una manipolazione della Russia verso un gruppo di personalità influenti di Sofia.