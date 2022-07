Avellino | rifiuti speciali abbandonati per strada | 4 denunce con le fototrappole

Leggi su 2anews

(Di lunedì 4 luglio 2022) Cronaca di: attraverso lela Polizia Municipale ha multato e denunciato 4 persone per abbandono di. La Polizia Municipale diha multato e denunciato 4 persone per abbandono diin via Macchia, Rione Mazzini e Parco Castagno. Come riporta “Il Mattino”, i responsabili sono stati identificati tramite le