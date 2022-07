Attore de La Casa di Carta si infortuna sul set: cosa è successo e come sta ora (Di lunedì 4 luglio 2022) In queste ore, uno degli attori de La Casa di Carta, la famosissima serie Netflix campionessa di incassi, ha subito un grave incidente mentre era sul set alle prese con un nuovo progetto. La persona in questione è Jaime Lorente, che nella serie interpretava il ruolo di Denver. Scopriamo cosa è successo all’Attore e come sta adesso. Ecco che incidente ha avuto Denver, Attore de La Casa di Carta Jaime Lorente, alias Denver ne La Casa di Carta, ha subito un incidente molto serio mentre era sul set per la realizzazione di un nuovo progetto per la rete spagnola Antena 3. Mentre stava recitando, infatti, il protagonista si è infortunato all’occhio rendendo necessario l’intervento dei ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 4 luglio 2022) In queste ore, uno degli attori de Ladi, la famosissima serie Netflix campionessa di incassi, ha subito un grave incidente mentre era sul set alle prese con un nuovo progetto. La persona in questione è Jaime Lorente, che nella serie interpretava il ruolo di Denver. Scopriamoall’sta adesso. Ecco che incidente ha avuto Denver,de LadiJaime Lorente, alias Denver ne Ladi, ha subito un incidente molto serio mentre era sul set per la realizzazione di un nuovo progetto per la rete spagnola Antena 3. Mentre stava recitando, infatti, il protagonista si èto all’occhio rendendo necessario l’intervento dei ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Attore de La Casa di Carta si infortuna sul set: cosa è successo e come sta ora #Netflix #CasadiCarta #CasaDePapel - Alfonso0070 : RT @mariobianchi18: Il #3luglio 1912 nasceva #FolcoLulli. Partigiano e deportato, riuscì a fuggire. Da attore fu scoperto da Lattuada in Il… - perlablu14 : @AllForLove___ Più lontano Barù vai all'ingresso altrimenti prendi tante botte sul culetto dalla Ludo mi raccomando… - pastaIpesto : ma come se questo fosse stato davvero torturato e non fosse un attore che si è allenato e ha fatto una dieta per in… - riccard77650870 : RT @mariobianchi18: Il #3luglio 1912 nasceva #FolcoLulli. Partigiano e deportato, riuscì a fuggire. Da attore fu scoperto da Lattuada in Il… -