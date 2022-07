Wimbledon: un Sinner fenomenale doma Alcaraz e conquista i quarti (Di domenica 3 luglio 2022) Il miglior Jannik Sinner della stagione vince un match giocato magistralmente contro Carlos Alcaraz e diventa il sesto tennista italiano della storia a raggiungere i quarti di finale a Wimbledon. Qui attenderà il vincitore del match tra Novak Djokovic e Tim van Rijthoven. Il miglior Sinner della stagione domina i primi due set Nel primo set del match si svolge sotto il dominio quasi incontrastato di Sinner, che grazie alle ottime percentuali sulla prima battuta riesce a tenere a bada un Alcaraz che in realtà non gioca affatto male. L’altoatesino, sin dall’inizio, è ordinato, pulito, preciso, freddo, bravo a mettere costantemente sotto pressione il terribile spagnolo che invano prova in tutti i modi a sfondare il muro eretto dall’avversario. Dopo tre game molto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 luglio 2022) Il miglior Jannikdella stagione vince un match giocato magistralmente contro Carlose diventa il sesto tennista italiano della storia a raggiungere idi finale a. Qui attenderà il vincitore del match tra Novak Djokovic e Tim van Rijthoven. Il migliordella stagione domina i primi due set Nel primo set del match si svolge sotto il dominio quasi incontrastato di, che grazie alle ottime percentuali sulla prima battuta riesce a tenere a bada unche in realtà non gioca affatto male. L’altoatesino, sin dall’inizio, è ordinato, pulito, preciso, freddo, bravo a mettere costantemente sotto pressione il terribile spagnolo che invano prova in tutti i modi a sfondare il muro eretto dall’avversario. Dopo tre game molto ...

Coninews : ?? S-T-R-E-P-I-T-O-S-O ?? @janniksin batte Carlos Alcaraz in quattro set (6-1 6-4 6-7 6-3) e vola per la prima volta… - WeAreTennisITA : TUTTI CON JANNIK ???? Sinner affronta di nuovo Alcaraz a Wimbledon, è l'unico italiano rimasto in gara. Lo spagnolo h… - FBiasin : Caro #Alcaraz, sei fortissimo, ma oggi hai trovato uno più forte di te. Quarti a #Wimbledon, #Sinner semplicemente… - granata70 : RT @Eurosport_IT: CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS | #Wimbl… - marcomazz : Sinner impressionante. Una prestazione mostruosa per qualità tecnica, intensità e testa. C'ha creduto dalla prima a… -