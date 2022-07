Wimbledon 2022, Sinner vola ai quarti: “Alcaraz avversario durissimo, contento di giocare così su erba” (Di domenica 3 luglio 2022) “Carlos è un avversario difficilissimo e una persona squisita, un piacere giocare contro di lui davanti a questo pubblico nei cento anni del campo Centrale. E’ stato difficile aver avuto il match point ma aver dovuto continuare a giocare. Ho cercato di fare del mio meglio, fa parte del gioco. Sono contento di come ho retto, all’inizio del quarto set sono andato in grande difficoltà, ma sono contento di essere al prossimo turno e spero di giocare un buon tennis anche lì”. Lo ha detto Jannik Sinner al termine della strepitosa vittoria contro Carlos Alcaraz negli ottavi di Wimbledon 2022: “Questo Wimbledon di certo è in una posizione importante nella mia carriera, non me lo aspettavo, non ero ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) “Carlos è undifficilissimo e una persona squisita, un piacerecontro di lui davanti a questo pubblico nei cento anni del campo Centrale. E’ stato difficile aver avuto il match point ma aver dovuto continuare a. Ho cercato di fare del mio meglio, fa parte del gioco. Sonodi come ho retto, all’inizio del quarto set sono andato in grande difficoltà, ma sonodi essere al prossimo turno e spero diun buon tennis anche lì”. Lo ha detto Jannikal termine della strepitosa vittoria contro Carlosnegli ottavi di: “Questodi certo è in una posizione importante nella mia carriera, non me lo aspettavo, non ero ...

