Wimbledon 2022 | Lorenzo Sonego | “Non mi ha fatto giocare | ho visto un grandissimo Nadal”

Leggi su oasport

(Di domenica 3 luglio 2022) Non c’è stato niente da fare ieri pernella partita contro Rafael. Nel match valevole per il terzo turno di, l’azzurro (testa di serie n.27) è stato infatti sconfitto nettamente dal maiorchino (n.2 del seeding) per 6-1 6-2 6-4 in un’ora e 58 minuti di gioco. “Devo dire che ho avuto tante difficoltà oggi, ma anche per merito suo – ha dichiarato il torinese dopo la sconfitta ai microfoni di Sky Sport – l’ha preparata molto bene questa partita. Non mi lasciava, non mi lasciava scambiare e non mi lasciava comandare. Sempre palle diverse e molto complicate. Non ero abituato a queste condizioni. C’è differenza tra ilnei campi piccoli e quelli grandi e verso la fine è arrivato anche il buio. Erano condizioni diverse e ...