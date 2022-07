Toronto e Insigne | serata nera | doccia gelata per l’ex Napoli

(Di domenica 3 luglio 2022) L’avventura di Lorenzocon ilFC non inizia nel migliore dei modi: ladi ieri è da dimenticare, che batosta per. L’addio di Lorenzoalfa ancora discutere e divide i tifosi azzurri. L’oramai ex capitano del club partenopeo ha ufficialmente iniziato la sua avventura in Canada con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Napoli - Presentazione in campo per Lorenzoe Domenico Criscito , gli ultimi due acquisti dalla Serie A del Tornto FC. Ancora una sconfitta per la squadra canadese nel campionato di MLS. I due, dopo essere statip resentati, hanno ...Il tecnico dei canadesi delBob Bradley ha parlato così a proposito del prossimo esordio diin MLS. : "Lorenzo sta ancora lavorando all'interno per essere sicuro che il ritorno in campo dopo l'infortunio al ...Ancora out per un problema al polpaccio, Lorenzo Insigne ha assistito in tribuna (insieme all'amico e compagno di squadra Criscito) ad un'altra sconfitta del Toronto. La squadra di Bradley ha perso in ...«Lorenzo sta lavorando in questi giorni per essere sicuro che il ritorno in campo dopo l’infortunio al polpaccio sia fatto nel miglior modo possibile» ha detto Bob ...