Successo per la tre giorni SM Expo 40 (Di domenica 3 luglio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Pubblico delle grandi occasioni e in continuo crescendo nelle ore serali anche nel corso della terza giornata di SM Expo 40, che chiude i battenti stanotte. L’esposizione, organizzata dalla rivista Sicilia Motori, oggi ha richiamato attenzione sin dalle 8.30 con la partenza del tour dello Spider Club e ha chiuso con la parata di oltre 30 auto d’epoca che hanno “sfilato” insieme alle Ferrari dell’Associazione Ferraristi Trinacria. Attrattiva fissa – nel Village allestito nello spazio antistante lo stabilimento liberty – i 16 modelli dei dieci marchi che hanno aderito e che sono stati protagonisti degli scatti fotografici degli amatori che hanno animato il contest fotografico. Dopo la prima giornata con protagonisti i brand del gruppo Stellantis (Abarth, Alfa Romeo, DS, Fiat, Jeep) e nella seconda Maserati, Ford e Kia, le modelle hanno posato oggi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 luglio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Pubblico delle grandi occasioni e in continuo crescendo nelle ore serali anche nel corso della terza giornata di SM40, che chiude i battenti stanotte. L’esposizione, organizzata dalla rivista Sicilia Motori, oggi ha richiamato attenzione sin dalle 8.30 con la partenza del tour dello Spider Club e ha chiuso con la parata di oltre 30 auto d’epoca che hanno “sfilato” insieme alle Ferrari dell’Associazione Ferraristi Trinacria. Attrattiva fissa – nel Village allestito nello spazio antistante lo stabilimento liberty – i 16 modelli dei dieci marchi che hanno aderito e che sono stati protagonisti degli scatti fotografici degli amatori che hanno animato il contest fotografico. Dopo la prima giornata con protagonisti i brand del gruppo Stellantis (Abarth, Alfa Romeo, DS, Fiat, Jeep) e nella seconda Maserati, Ford e Kia, le modelle hanno posato oggi ...

Pubblicità

fraversion : mi spiace molto per la morte di Irene Fargo. Avrebbe meritato più successo e considerazione dagli addetti ai lavori… - Eurosport_IT : Grande Italia!! ?????? Battuta la Thailandia per 3-0 con le azzurre al 4° posto finale nella 1ª fase di VNL. 24 punti… - VanityFairIt : È successo all'improvviso, nella notte, per un malore nel sonno. Il mondo della musica è in lutto: se ne va un pezz… - elevisconti : @visionaria_io @silviaaaaa28 @PaoloMarani3 @marcellomonno @_Nico_Piro_ @i_poteri_forti Questo vale per chiunque. La… - C0LBL14A : RT @HuertDeAuteuil: Chissà quelli indignati per il successo del corsivo scopriranno che più di 300 mila persone seguono una ragazza per sap… -