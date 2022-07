Siccità: i fedeli italiani in preghiera per invocare la pioggia (Di domenica 3 luglio 2022) L’estate 2022 è destinata a essere ricordata non solo come una delle più calde, ma anche perché si è dovuto far fronte alla Siccità. Questo ha spinto diverse amministrazioni comunali a intervenire e a proibire, o almeno a ridurre, azioni come potevano sembrare “normali”. Rientrano tra i divieti, ad esempio, bagnare il giardino o lavare la macchina. Non solo, a Castenaso, in provincia di Bologna, il sindaco Carlo Gubellini è arrivato addirittura a proibire ai parrucchieri di fare il doppio shampoo ai clienti. Molti cittadini si sono così rivolti a negozi situati in altri paesi. Come risolvere il problema? Diversi fedeli hanno deciso di affidarsi a Dio nella speranza di essere ascoltati e di vedere così la pioggia arrivare al più presto. Questo è quanto accaduto, ad esempio, a Brancere, frazione di Stagno Lombardo, situato a due passi ... Leggi su diredonna (Di domenica 3 luglio 2022) L’estate 2022 è destinata a essere ricordata non solo come una delle più calde, ma anche perché si è dovuto far fronte alla. Questo ha spinto diverse amministrazioni comunali a intervenire e a proibire, o almeno a ridurre, azioni come potevano sembrare “normali”. Rientrano tra i divieti, ad esempio, bagnare il giardino o lavare la macchina. Non solo, a Castenaso, in provincia di Bologna, il sindaco Carlo Gubellini è arrivato addirittura a proibire ai parrucchieri di fare il doppio shampoo ai clienti. Molti cittadini si sono così rivolti a negozi situati in altri paesi. Come risolvere il problema? Diversihanno deciso di affidarsi a Dio nella speranza di essere ascoltati e di vedere così laarrivare al più presto. Questo è quanto accaduto, ad esempio, a Brancere, frazione di Stagno Lombardo, situato a due passi ...

Pubblicità

infoitinterno : Siccità: i fedeli italiani in preghiera per invocare la pioggia - BracaliM : ???????????????????? Siccità, i parroci mobilitano i fedeli: 'Pregate per la pioggia' - Cronaca - - FilippoGiov : Siccità, i parroci mobilitano i fedeli: 'Pregate per la pioggia' - Cronaca - - Agenzia_Italia : #siccità Monsignor Mario Delpini ha raccolto i fedeli in preghiera in alcune zone agricole lombarde invitando anch… - fedeli_paolo : RT @fanpage: Quasi la metà dell’acqua distribuita attraverso le reti idriche italiane non arriva nei rubinetti delle case ma si disperde a… -