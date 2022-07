Roma, Mourinho torna nella Capitale: «Parleremo il 13 agosto» (Di domenica 3 luglio 2022) José Mourinho è rientrato a Roma per iniziare la nuova stagione. Di poche parole lo Special One già concentrato alla preparazione José Mourinho è rientrato a Roma per iniziare la nuova stagione. Di poche parole lo Special One già concentrato alla preparazione: «Paleremo il 13 agosto». Tre parole e concise per il tecnico portoghese che non vuole parlare ma soltanto lavorare sul campo per preparare al meglio l’inizio della nuova annata. Lo riporta Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Joséè rientrato aper iniziare la nuova stagione. Di poche parole lo Special One già concentrato alla preparazione Joséè rientrato aper iniziare la nuova stagione. Di poche parole lo Special One già concentrato alla preparazione: «Paleremo il 13». Tre parole e concise per il tecnico portoghese che non vuole parlare ma soltanto lavorare sul campo per preparare al meglio l’inizio della nuova annata. Lo riporta Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

