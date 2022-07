Rdc: Grillo ricorre a ironia e difende misura M5S, 'volete povertà, è livella' (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - difende il reddito di cittadinanza a spada tratta, ricorrendo alla consueta ironia. Alla vigilia dell'incontro tra Mario Draghi e Giuseppe Conte, Beppe Grillo pubblica sul suo blog un post a sua firma, dal titolo 'Bye Bye Povery'. "Basta con il Reddito di Cittadinanza! Non si viene a capo di niente - scrive sarcastico il garante del M5S -. Circa 1,5 milioni di nuclei familiari beneficiano del RdC, con 3,3 milioni di persone coinvolte. I poveri stanno raggiungendo la cifra record di 11 milioni. Undici milioni di persone che si riproducono in modo esponenziale, fanno figli e impoveriscono il resto della popolazione che manda avanti questo Paese. Basta! Bisogna avere il coraggio di dire che devono essere selezionati dalla natura. L'indigenza è la più grande livella democratica! ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) -il reddito di cittadinanza a spada tratta,ndo alla consueta. Alla vigilia dell'incontro tra Mario Draghi e Giuseppe Conte, Beppepubblica sul suo blog un post a sua firma, dal titolo 'Bye Bye Povery'. "Basta con il Reddito di Cittadinanza! Non si viene a capo di niente - scrive sarcastico il garante del M5S -. Circa 1,5 milioni di nuclei familiari beneficiano del RdC, con 3,3 milioni di persone coinvolte. I poveri stanno raggiungendo la cifra record di 11 milioni. Undici milioni di persone che si riproducono in modo esponenziale, fanno figli e impoveriscono il resto della popolazione che manda avanti questo Paese. Basta! Bisogna avere il coraggio di dire che devono essere selezionati dalla natura. L'indigenza è la più grandedemocratica! ...

