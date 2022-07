Perché alla Nato piace tanto la “cortina di ferro” contro Putin (Di domenica 3 luglio 2022) Ci hanno messo dieci anni e denari e impegno per far tornare la cortina di ferro. Stoltenberg (nomen omen?) dice la Cina non è un nemico ma la Russia sì. Di chi? Della Nato, dice lui. Cioè, di americani e inglesi+Commonwealth (54 Paesi), diciamo noi. E dove hanno trovato la faglia da far sprofondare? Dov’è sempre stata: in Ucraina. Poi dicono che, in globalismo, la geografia non conta più niente… Tanti sforzi per ripristinare la famigerata cortina spiegano tante cose. La prima è, a quanto pare, che quando c’era quella vecchia erano sotto sotto contenti. Ricordate? La parola d’ordine era «contenere» l’Unione Sovietica, mica abbatterla. Poi è spuntato un outsider, un fuori-dal-coro, uno che non veniva dal Deep State o dall’Establishment wasp, bensì, nientemeno, dal cinema. Uno che era cresciuto col mito di John Wayne e ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 3 luglio 2022) Ci hanno messo dieci anni e denari e impegno per far tornare ladi. Stoltenberg (nomen omen?) dice la Cina non è un nemico ma la Russia sì. Di chi? Della, dice lui. Cioè, di americani e inglesi+Commonwealth (54 Paesi), diciamo noi. E dove hanno trovato la faglia da far sprofondare? Dov’è sempre stata: in Ucraina. Poi dicono che, in globalismo, la geografia non conta più niente… Tanti sforzi per ripristinare la famigerataspiegano tante cose. La prima è, a quanto pare, che quando c’era quella vecchia erano sotto sotto contenti. Ricordate? La parola d’ordine era «contenere» l’Unione Sovietica, mica abbatterla. Poi è spuntato un outsider, un fuori-dal-coro, uno che non veniva dal Deep State o dall’Establishment wasp, bensì, nientemeno, dal cinema. Uno che era cresciuto col mito di John Wayne e ...

