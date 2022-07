Per ragazzi e ragazze che vogliono immedesimarsi nei tormentati e irresistibili tornanti del "coming-of-age" (Di domenica 3 luglio 2022) L’ESTATE NEI TUOI OCCHIGenere: Drammatico, sentimentaleRegia: Jenny Han. Con Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Gavin Casalegno, Christopher Briney, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills. Su Amazon Prime Video “L’estate nei tuoi occhi”: le foto della serie tratta dai libri young adult guarda le foto L’estate nei tuoi occhi rientra pienamente nell’archetipo del teen drama, tanto capace di scandagliare nel profondo le sensazioni di una generazione quanto a rischio di sfilacciamento sul lungo periodo per un target più maturo. Ispirata al romanzo The Summer I Turned Pretty di ... Leggi su iodonna (Di domenica 3 luglio 2022) L’ESTATE NEI TUOI OCCHIGenere: Drammatico, sentimentaleRegia: Jenny Han. Con Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Gavin Casalegno, Christopher Briney, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills. Su Amazon Prime Video “L’estate nei tuoi occhi”: le foto della serie tratta dai libri young adult guarda le foto L’estate nei tuoi occhi rientra pienamente nell’archetipo del teen drama, tanto capace di scandagliare nel profondo le sensazioni di una generazione quanto a rischio di sfilacciamento sul lungo periodo per un target più maturo. Ispirata al romanzo The Summer I Turned Pretty di ...

matteosalvinimi : Obbligano i ragazzi a usare le mascherine in classe, sostengono una legge che permette di coltivare la droga in cas… - matteosalvinimi : Altro che “legalizzare”, qui bisogna contrastare ogni tipo di droga, con ogni mezzo necessario, per salvare migliai… - OfficialASRoma : Vincenzo Vergine: 'Congratulazioni ai calciatori e allo staff dell’Under 16 Campioni d’Italia'. 'Siamo fieri di lo… - Saverio6518 : RT @matteosalvinimi: Obbligano i ragazzi a usare le mascherine in classe, sostengono una legge che permette di coltivare la droga in casa,… - ZPeppem : RT @LaPrimaManina: Per impedire che un milione di ragazzi italiani ottengano la cittadinanza, i leghisti hanno presentato 1.500 emendamenti… -